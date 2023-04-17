غدًا.. آخر نظرة على هلال نهاية رمضان بالعين المجردة قبل بدء الاقتران

أعلن المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُرصد صبيحة يوم الثلاثاء 27 رمضان (18 إبريل 2023) قبل شروق الشمس بفترة قصيرة هلال نهاية شهر رمضان الكريم بسماء الوطن العربي.

وقال عبر حسابه على فيسبوك، إن القمر سيظهر فوق الأفق الجنوب الشرقي قبل شروق الشمس بحوالي ساعة وربع وسيكون مضاء بنسبة 5.2%، وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس.

بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له بسهولة بالعين المجردة قبل وصوله منزلة الاقتران يوم الخميس.

وتابع أن: صبيحة يوم الأربعاء 28 رمضان سيظهر القمر فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بحوالي نصف ساعة ما يعني أنه أصبح منخفضا نحو الأفق وإضاءته تقلصت إلى 1.3% ولذلك فإن رؤيته ستكون بالعين المجردة أصعب مقارنة باليوم السابق.