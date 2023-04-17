رضا هيكل يعلق على تتويج الزمالك بدوري الكرة الطائرة

عبر رضا هيكل نجم فريق الكرة الطائرة بالزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق بدوري الكرة الطائرة على حساب الأهلي.

وعلق هيكل عبر حسابه بـ"تويتر" مساء اليوم الإثنين، قائلا: الميداليات الذهبية ليست مصنوعة من الذهب، إنها مصنوعة من العرق والتصميم وسبيكة يصعب العثور عليها تسمى الشجاعة.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب الدوري بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3/2 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني مباريات نهائي بطولة دوري الكرة الطائرة.

ويعد هذا اللقب هو الـ 28 في تاريخ الزمالك، حيث توج الفارس الأبيض بدرع الدوري من قبل في 27 مناسبة.

ويقود الجهاز الفني للفريق أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.