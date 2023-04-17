"أحمد عباس" ابن الدقهلية يغرد في مسابقة الشارقة للإنشاد الديني

« أحمد محمد عباس».. منشد ديني وعضو بفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة المنصورة، كرمته مسابقة الشارقة للإنشاد الديني.

وروى «عباس» قصته لـ «البوابة نيوز» قائلا: إنه طالب بكلية تجارة جامعة المنصورة وعمره ٢٢ عاما، بدأ فن الإنشاد الديني منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وأشار إلى أنه اكتشف موهبته عقب نشره لفيديو للإنشاد الديني عبر موقع الفيسبوك، والذي نال اعجاب العديد من المتابعين، واستحسنه الكثيرون وكان حافزا له فسعي إلى تطوير نفسه.

وأضاف أنه تم تكريمه من وفد من دولتي دبي والمملكة العربية السعودية لحصوله علي المركز الأول في الإنشاد الديني بمهرجان هيباتيا للثقافة والفنون والتي اقامتها إحدي المؤسسات الخاصة بمدينة القاهرة، وكما حصد خلال المهرجان على جائزة أفضل منشد صاعد لعام ٢٠٢١.

وأكد أن سعى إلى مزيد من الإحتراف فانضم الى فريق الانشاد الديني بقصر ثقافة المنصورة بقيادة محمد عبد العظيم والذي شجعه علمه ودربه وتولي موهبته.

ويشارك "عباس" مع فريق الإنشاد الديني في إحياء ليالي رمضان الثقافية، و التي ينظهما فرع ثقافة الدقهلية بإستاد المنصورة الرياضي.

ويحلم بالشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا والسير على خطى قدوته منشد الشارقة “محمد طارق”.

والمنشد محمد طارق حاصل على مسابقة الشارقة في الإنشاد من أبناء قريته "بلقاس"، و عقب حصوله علي حصوله على الجائزة، استقبلته الأهالى بالمزامير والأغاني واحتفلوا به احتفالا" عظيما" موجها الشكر للقائمين على المسابقة وللجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنان الكبير لطفي بوشناق ومحمود التهامي، ويعمل في الأساس معلم لغة عربية، وهو يعشق اللغة وبدأ في تطوير نفسه فيها ويستغل صوته الرائع في الإنشاد الديني.