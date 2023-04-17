الداخلية: ضبط المتهم بالاستيلاء على حسابات المواطنين بموقع "فيس بوك" بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وانتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (32) واقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.