بدعوة رسمية.. الرئيس الفلسطيني يصل السعودية للقاء ولي العهد

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء.

تأتي الزيارة بدعوة رسمية من المملكة، للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان في استقبال أبو مازن في مطار جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ويرافق الرئيس الرئيس الفلسطيني في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.