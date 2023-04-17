وزير الرياضة يوجه بالاستمرار في تنفيذ "يوم الخير" بكافة مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته مع المشاركين بمبادرة “يوم الخير.. يالا نعيد بجميع المحافظات”، أن المبادرة تأتى فى إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا، وفقا لدور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى في المضى قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة شرائح المجتمع المصرى.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، بمشاركة الأندية وجميع الفئات المعنية، والاستعداد من الان لتنفيذ المبادرة بعيد الأضحى المبارك.

وقد شهدت المبادرة منذ الصباح الباكر إقبال جماهيري كبير بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بكافة المحافظات.

جدير بالذكر أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة “الإدارة المركزية لتنمية الشباب” الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، إدارة أندية الفتاة والمرأة، وقد تم التجهيز طوال شهر رمضان المعظم بكافة المحافظات، تضمنت تجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجا قبل عيد الفطر المبارك.