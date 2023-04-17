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الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار  أمام الجنيه المصري، في  تعاملات اليوم الاثنين، بمختلف البنوك العاملة في مصر عند أخر تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالي:

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
 بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
 المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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