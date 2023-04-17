أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الاثنين، بمختلف البنوك العاملة في مصر عند أخر تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالي:

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.