تاريخ المواجهات ينصف الزمالك قبل لقاء المقاولون بالدوري الليلة

يواجه فريق الزمالك، المقاولون العرب، مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينصف التاريخ فريق الزمالك والذى يتفوق في المواجهات أمام المقاولون العرب، حيث سبق أن التقيا الفريقان في 79 مباراة، فاز الزمالك في 51 مباراة، وجاء التعادل في 20 مباراة، وحقق المقاولون الفوز في 8 مباريات .

وتضم القائمة للقاء اليوم كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفي "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.