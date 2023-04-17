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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بدراسة مقترح تصميم وتنفيذ مجسم لمعبد دندور

عرض مقترح لتنفيذ
عرض مقترح لتنفيذ مجسم لواجهة معبد دندور علي محافظ أسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لإضفاء اللمسات الجمالية ، وإحياء التراث الحضارى ، وخاصة من جامعة أسوان التى تعتبر شريك أساسى فى التنمية والتطوير والتحديث .. 

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور محمد رشاد عميد كلية التربية النوعية ، وأعضاء هيئة التدريس مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لقسم التربية الفنية والذى يتضمن مقترح لتصميم وتنفيذ مجسم لواجهة معبد دندور الذى تم نقله ، وإهداؤه لمتحف المترو بوليتان للفنون بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك ضمن حملة اليونسكو لتنفيذ مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 .

ووجه اللواء أشرف عطية بدراسة المقترح مع قيام اللجنة المختصة بمشروع الهوية البصرية بالمعاينة الميدانية لإختيار الموقع المناسب لهذا العمل الفني والذى سيكون عبارة عن مجسم لمعبد دندور بمتوسط عرض 6 متر ، وإرتفاع 3 متر تقريباً ، لافتاً إلى أنه روعى أثناء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان أن تتواكب تصميمات بوابات ومداخل حديقة درة النيل مع الطراز المعمارى الأسوانى والنوبى في الشكل والمضمون .

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مجسم لواجهة معبد دندور - الهوية البصرية أخبار محافظة أسوان