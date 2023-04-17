محافظ أسوان يوجه بدراسة مقترح تصميم وتنفيذ مجسم لمعبد دندور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لإضفاء اللمسات الجمالية ، وإحياء التراث الحضارى ، وخاصة من جامعة أسوان التى تعتبر شريك أساسى فى التنمية والتطوير والتحديث ..

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور محمد رشاد عميد كلية التربية النوعية ، وأعضاء هيئة التدريس مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لقسم التربية الفنية والذى يتضمن مقترح لتصميم وتنفيذ مجسم لواجهة معبد دندور الذى تم نقله ، وإهداؤه لمتحف المترو بوليتان للفنون بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك ضمن حملة اليونسكو لتنفيذ مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 .

ووجه اللواء أشرف عطية بدراسة المقترح مع قيام اللجنة المختصة بمشروع الهوية البصرية بالمعاينة الميدانية لإختيار الموقع المناسب لهذا العمل الفني والذى سيكون عبارة عن مجسم لمعبد دندور بمتوسط عرض 6 متر ، وإرتفاع 3 متر تقريباً ، لافتاً إلى أنه روعى أثناء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان أن تتواكب تصميمات بوابات ومداخل حديقة درة النيل مع الطراز المعمارى الأسوانى والنوبى في الشكل والمضمون .

IMG-20230417-WA0006

IMG-20230417-WA0005