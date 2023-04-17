برشلونة يعلن إصابة روبيرتو

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، إصابة لاعبه سيرجي روبيرتو، ومن المؤكد أن يغيب حتى نهاية الموسم الجارى.

وتعرض سيرجي روبيرتو للإصابة خلال مواجهة خيتافي، مساء أمس الأحد، بعد التحام مع أحد لاعبي المنافس.

وكشف نادى برشلونة فى بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تؤكد الفحوصات الطبية إصابة سيرجي روبيرتو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، ومدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وحسبما كشفت التقارير الإسبانية، فإن مدة غياب روبيرتو عن المباريات ستكون 5 أسابيع، وبالتالي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

وقرر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الدفع بإريك جارسيا على الفور بدلا من سيرجي روبيرتو في الدقيقة 18.

وواصل برشلونة، نزيف النقاط بتعادل سلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة 29 من الدوري الإسباني.