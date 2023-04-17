انتهاء تصوير مسلسل "بابا المجال".. صور

انتهي النجم مصطفى شعبان من تصوير مسلسل بابا المجال بعد تحقيقه نجاح كبير خلال عرضه في موسم رمضان حيث تصدر الترند خلال شهر رمضان في مصر والدول العربية وحقق أعلي نسب المشاهدة، وتصدر تريند العمل سلوجان “اللي يأكل الحرام الحرام يأكله”.

وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته، خاصة وأن الأحداث دارت في إطار شعبي اجتماعي، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سوسن بدر، باسم سمرة، سهر الصايغ، نسرين أمين، جومانا مراد ، محمود حافظ، محمد نجاتي، سماء ابراهيم، محمد رضوان، عارفه عبدالرسول، وآخرين، تأليف محمد الشواف إخراج أحمد خالد موسى.