ألمانيا تسجل 26 مليون ليلة سياحية في فبراير الماضي

أعلن المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني (Destatis)، عن تسجيل زيادة بنسبة 40 % في عدد حجوزات الليلة السياحية في ألمانيا، خلال فبراير من هذا العام، بواقع (26.4 مليون ليلة مبيت) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المكتب في بيان له، إنه على الرغم من الارتفاع الملحوظ، لكن لا تزال الأرقام أقل من تلك المسجلة في عام 2020 بنسبة 11.7 %، موضحا: "بناءً على النتائج المؤقتة، أفاد المكتب الفدرالي للإحصاء أن هذه كانت زيادة بنسبة 40.5 % عن فبراير 2022، عندما كانت لا تزال هناك بعض الإغلاقات والقيود بسبب جائحة Covid-19".

وتابع: تم تسجيل زيادة في عدد الإقامات الليلية في الشهر الأول من هذا العام، وفي وقت سابق، أظهر تقرير المكتب أن فنادق الإقامة في ألمانيا استقبلت ما مجموعه 24.0 مليون زائر في يناير من هذا العام بزيادة قدرها 48.3٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن وعلى الرغم من أن البلاد شهدت زيادة كبيرة في عدد الإقامات الليلية في يناير 2023، إلا أن الأرقام ظلت أقل بنسبة 10.5 % مقارنة بشهر يناير 2020.

وتأثرت صناعة السياحة في ألمانيا أيضًا بالقيود المتعلقة بـ COVID والتي أدت إلى انخفاض عدد الزوار الأجانب، ومع ذلك، فقد تحسن الوضع بشكل كبير، بعد تحسن الوضع الوبائي وتخفيف القيود، وكشف المكتب الفدرالي للإحصاء في وقت سابق أن قطاع السياحة في البلاد تعافى بشكل كبير العام الماضي، ولا تزال الأرقام أقل من تلك المسجلة قبل الوباء، حيث سجلت ألمانيا حوالي 450.8 مليون ليلة سياحية في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45.3 % مقارنة بأرقام عام 2021.

وإلى جانب ذلك، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، ظل عدد الإقامات الليلية المسجلة العام الماضي متخلفًا بنسبة 9.1 %.