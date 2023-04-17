ضبط 3 متهمين بالتعدي على أطباء مستشفى سمنود العام بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط 3 متهمين في واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود وذلك بعد سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

وكانت مستشفى سمنود العام التابع بالغربية قد شهدت واقعة مؤسفة بعدما تعدى أهلية مريضة على الطاقم الطبي بالمستشفى بسبب منع الزيارة والسماح بالزيارة في أوقات مخصصة الأمر الذي أثار أهلية المريضة فتعدوا علي الطاقم الطبي وأتلفوا أجهزة طبية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد باعتداء مرافقي إحدى الحالات المرضية على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود العام أثناء تأدية عملهم.

وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة وتبين اعتداء مرافقي إحدى الحالات المرضية المحجوزة داخل المستشفى على الطاقم الطبي بالمستشفى وذلك لعدم السماح لهم بالزيارة في أوقات غير مخصصة لزيارة المرضى الأمر الذي أثار غضب مرفقي المريضة، وقاموا بالسباب والصياح والتعدي على الطاقم الطبي بالمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه.