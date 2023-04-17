السودان.. البرهان يصدر قرارا بحل "ميليشيا الدعم السريع" ويعلنها قوة متمردة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الإثنين، أن القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا بحل ميليشيا الدعم السريع، وإعلانها قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

في وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، استعادة القوات المسلحة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، في بيان، أن القوات المسلحة السودانية تتمسك بكل مقراتها، وتقترب كثيرًا من لحظة الحسم.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني: "انتقلنا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية الخاصة، وهي مطاردة العدو (ميليشيا الدعم السريع) الذي تهرب عناصره حاليًا في كل مكان مخلفة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى".

ولفت إلى أنه "يتم الآن استهداف بنايات بمحيط القيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت في أيدي المتمردين، مؤكدًا أن احتراق بعض المباني أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك.