حملة توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بقرية بنى عتمان بسنورس

نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمياه الفيوم حملة توعية للمترددين على القافلة الطبية بقرية بنى عتمان -مركز سنورس وذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك للتوعية بأهمية وضرورة ترشيد إستهلاك المياه وعدم اهدارها أثناء أعمال التنظيف، وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة والتعامل الأمثل للحفاظ على شبكات الصرف الصحى .

فى سياق متصل تم لصق بوسترات لتعريف الأهالى وأصحاب المغاسل بالطرق الصحيحة لغسيل السجاد وتجنب الطرق التقليدية التي تؤدى إلى إهدار المياه كما تم التأكيد على آلية التعامل مع الشكاوي من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى، او على ارقام ٠١٢٠٨٢٨٨٨٣٤/ ٠١٢٠٨٢٨٨٨٥٤ من اى تليفون محمول، حيث يتم تلقى الشكاوى علي مدار ٢٤ ساعة .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على أهمية حملات التوعية للمواطنين والتى تساهم فى نشر الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على مياه الشرب من الاهدار والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

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