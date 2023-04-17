الأمن الروسي: اعتقال أحد قادة تنظيم "داعش" بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية

الإثنين 17/أبريل/2023 - 02:23 م

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي خطط لشن هجمات إرهابية على منطقة موسكو ونوفوسيبيرسك.

وقال بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي - اليوم الاثنين - "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة غير المشروعة لأحد قادة المنظمة الإرهابية الدولية "داعش"، وهو مواطن من جمهورية طاجيكستان يدعى نازاروف".

وأضاف البيان "لقد أظهرت التحقيقات أن نازاروف أسس خلية إرهابية بهدف ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية على أراضي منطقة موسكو وفي نوفوسيبيرسك باستخدام عبوات ناسفة، وخطط لتفجيرها في أماكن مزدحمة، بما في ذلك مرافق السكك الحديدية الروسية"، لافتا إلى أن زعيم المجموعة جند مواطنين من طاجيكستان في خلية لــ "داعش" ونظم صنع وشراء وتخزين أجهزة متفجرة وأسلحة نارية وذخائر بشكل غير قانوني.

وتابع البيان "لقد تمت تصفية نشاط الخلية الإرهابية المشار إليها، وأثبتت إجراءات التحقيق وجود أدلة دامغة تدين المتهم نازاروف"، موضحا أنه بموجب حكم المحكمة أدين نازاروف بارتكاب 21 جريمة بموجب المواد (205 و205.1 و205.4 و205.5) من القانون الجنائي الروسي وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 1.5 مليون روبل.