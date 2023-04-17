تجهيز أرض ساحة المعمورة ببورسعيد استعدادا لصلاة عيد الفطر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن أنه جاري العمل في تجهيز أرض ساحة المعمورة بشارع طرح البحر استعدادا لاستقبال المصليين لآداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك استعدادات مكثفة وتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية ببورسعيد لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق والميادين والحدائق ومحيط المساجد وساحات الصلاة.

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.