ادعوا العجز للحصول على معاش.. حبس 7 متهمين بالتزوير في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس 7 أشخاص فى اتهامهم بتزوير محررات رسمية بالتعاون مع مالك مكتب لتسهيل القروض ، وتزوير اوراق ومحررات رسمية، للحصول علي معاش مدى الحياة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المضبوطات علي خبراء التزييف والتزوير بالطب الشرعي، والتحرى حول نشاطهم.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط مكتب لتسهيل الحصول على القروض و7 أشخاص بحوزتهم أوراق مزورة فى عابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع باحث قانونى مصرفى بالبنك محل البلاغ ، وقرر بتضرره من 7 أشخاص لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتب والقائمين عليه ، وأمكن ضبط(6 أشخاص - جميعهم عاملين بذات المكتب) ، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ٢جهاز ماسح ضوئى"سكانر"- ماكينه تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات إجتماعية لأشخاص مختلفين - إستمارة تأمين إجتماعى "بدون بيانات").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بقيامهم بتزوير تلك الأوراق باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مقابل تحصلهم على نسبة 10 % من المستفيدين من القروض ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.