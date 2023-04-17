محافظ كفر الشيخ يتفقد الأسواق والمحال والمنافذ الغذائية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الأسواق وعدد من المحال والمنافذ ومعرض أهلا رمضان، وهايبر المنطقة الشمالية، للتأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم، والإعلان عن الأسعار، بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة واللحوم، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المنافذ، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى، كما وجه محافظ كفر الشيخ العارضين بالمزيد من التخفيضات.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح 19 معرضاً وهيبراً بمدن ومراكز المحافظة،" كفر الشيخ، سيدى سالم، "2" سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا، ومسير، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى 3 معارض للتربية والتعليم، "إضافة لماركت بلطيم، وهايبر غرب مدينة كفر الشيخ، إضافة لعدد من المنافذ المتعددة، ومنافذ أمان التابعة لمديرية الأمن.

ووجه نور الدين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، كما وجه وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

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