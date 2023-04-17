مبادرة لتقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة في الوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بتنفيذ مبادرة لتقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة في مسجد الصالحين بمدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برواد مسجد الصالحين بمدينة الخارجة، وأصدر 3 قرارت لخدمة جماهير الحي والمدينة وتمثلت في :

1- تكليف الوحدة المحلية بتهذيب وتنسيق الأشجار المتداخلة بأعمدة وأسلاك الكهرباء بالحي.

2- تنفيذ مبادرة تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة وتخصيص وسيلة إنتقال للمواطنين من الصم والبكم لنقلهم للمسجد.

3- التنسيق مع شركة مصر للطيران لتطوير واستغلال الوحدات السكنية التابعة للشركة بالحي.

وكان قد زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائبة المحافظ، اليوم الإثنين، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقهما اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط، خلال كلمته، على خصوصية الاحتفال هذا العام والذي يجمع بين أعياد المسلمين و الأقباط ويسوده روابط المحبة و الإخاء بين نسيج الشعب المصري. داعيًا الله أن ينعم على مصر- قيادةً وشعبًا- بدوام الأمن و الاستقرار والترابط.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.