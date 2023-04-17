دياب: صالح فى "تحت الوصاية" يدافع عن حقه

كشف الفنان دياب أن شخصية "صالح" التي يجسدها في مسلسل "تحت الوصاية"بطولة منى زكي ليست شخصية شريرة بل تدافع عن حقها، ولها الأولوية في العمل على مركب شقيقه المتوفي.

واشار دياب خلال برنامج "رمضان ويانا"المذاع على " نغم f m"

أن "صالح" شخصية شديدة وحادة نتيجة عمله في البحر تحت ظروف قاسية جدا مشيرا إلى ان تصوير العمل كان خلال فصل الشتاء وهذا كان شىء صعب جدا موضحا أن مسلسل "تحت الوصاية" تم تصوير معظم مشاهده تصوير خارجي، بين البحر والشوارع وأماكن مختلفة، مشيداً بإخلاص واحترافية الفنانة منى زكي، وأنها اجتهدت في تمثيل دور "حنان" فهي فنانة حتى النخاع.

وكشف دياب عن ان اسباب اقتناعه بالدور ومشاركته فى تحت الوصاية ترجع إلى ان المسلسل هادف ويناقش قضية وسيذكره التاريخ خاصة أنه يتناول قضية تساند المرأة ويسرد معاناتها مضيفاً بأنه جسد أدوار شر كثيرة، وشخصية "صالح" الأقل في الشر مقارنة بغيرها.