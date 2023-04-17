حدائق القناطر تستقبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم.. صور

شهدت حدائق القناطر في محافظة القليوبية، توافد الزوار للاحتفال بعيد شم النسيم والتمتع بالحدائق والمتنزهات، حيث استقبلت حدائق القناطر العشرات من الأسر للاحتفال بأعياد الربيع وسط رفع حالة الطوارئ وتجهيز الحدائق للاحتفالات بشم النسيم اليوم وعيد الفطر.



أوضح أشرف درويش مدير عام ري القناطر، أن أعمال التطوير تتم ذاتياً من خلال أجهزة الري واعتمادا على مهندسي وعمال إدارة ري القناطر وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

أضاف درويش، أن الإدارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

كما جرى الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة كما يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

حدائق القناطر

received_2228069364248207

received_1654593284999785

received_548509267368068

received_908782507075914