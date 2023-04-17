بمليار جنيه.. استكمال مشروع الصرف الصحي بـ "السنباط" ومحطة معالجة "سيلا" في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية السنباط، بعد تعثر المشروع وتوقف العمل به منذ عام 2011، وكذا استكمال محطة معالجة سيلا بمركز الفيوم، والتي توقف العمل بها منذ عام 2015، وذلك لخدمة المواطنين.

وكشف الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه بعد عدة لقاءات تم خلالها التنسيق بين كافة الجهات المعنية، تم عمل ملحق تعاقد جديد لتنفيذ مشروعي، الصرف الصحي بالسنباط، ومحطة معالجة سيلا، التابعين لمركز الفيوم، وبناء على ذلك قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتوقيع ملحق عقود جديدة مع الشركة المنفذة، لتنفيذ هذين المشروعين.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقري السنباط والشيخ فضل ودسيا بقيمة 300 مليون جنيه، وتنفيذ محطة معالجة سيلا بقيمة 200 مليون جنيه، كما سيتم إصدار أمر إسناد جديد لمحطة معالجة السنباط قريباً بعد إعادة تصميمها لتستوعب قري المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقيمة 500 مليون جنيه تقريباً.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، أن القيادة التنفيذية بالمحافظة، تسعي جاهدة لإعادة الحياة من جديد للمشروعات المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، ودخولها الخدمة، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقري.

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