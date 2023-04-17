من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد تحركات أسعار الذهب في مصر؟

الإثنين 17/أبريل/2023 - 01:56 م

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوة الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة مايو المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2350 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية مستوى 2008 دولارات.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2685 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2015 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.

أشار امبابي، إلى وجود تحركات غير طبيعية في أسواق الذهب، حيث ارتفعت الأسعار أمس على الرغم من العطلة الأسبوعية بالسوق العالمي، والمحلي، ما يؤكد على رغبة البعض في تحريك الأسعار لمستويات جديدة وتحقيق أرباح خيالية مع رغبة المستثمرين في شراء الذهب بغرض التحوط والحفاظ على قيمة أموالهم.

أضاف، أن جملة «العرض والطلب» تعد شماعة القائمين على سوق الذهب لتبرير الارتفاعات الوهمية في الأسعار، لكن من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد توجهات وتحركات السعر المحلي؟، العرض والطلب لا يدفع بالأسعار لهذه المستويات التاريخية.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات، وبنسبة 5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2165 جنيهًا، ولامس مستوى 2320 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 2275 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4 دولارات، وبنسبة 0.2% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2008 دولارًا، ولامست مستوى 2048 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1995 دولارًا، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضية عند مستوى 2004 دولارات، ذلك بفعل ارتفاع الدولار، بعد تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة خلال اجتماع مايو المقبل.