محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المجموعة الاقتصادية

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعا للمجموعة الاقتصادية بالمحافظة بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات المعنيين وممثلى الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ .

ناقش المحافظ خلال اللقاء الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2022م وعددا من الموضوعات الخاصة بالاستعدادات الجارية لإستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير السلع ومراقبة الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين ،وكذا رفع كفاءة المتنزهات والأماكن الترفيهية ، وكذا متابعة التجهيزات النهائية الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادا لاقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الموقف النهائي لتأشيرات الحج هذا لعام ، كما استعرض مع مديرى المديريات عدد من الموضوعات الخاصة ومنها الزراعة، وتشمل دراسة عقد مقدم من أحد كبار المستثمرين للاستثمار في المجال الزراعى والإنتاج الداجني والحيوانى وغيرها ، ومتابعة تنفيذ خطة الكهرباء بجميع المدن ، وأعمال الرصف الجارية بمدينة طور سيناء .تمهيدا لافتتاح عدد من الطرق والمحاور بها .