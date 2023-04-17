هاشتاج "البحوث الفلكية" يتصدر "تويتر" بسبب هلال شهر شوال

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج جديد باسم "البحوث الفلكية".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة وكانت أبرز التعليقات متسائلة عن إمكانية رؤية هلال شهر شوال وموعد رؤيته.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان معهد الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 أبريل.

وتوقع الفلك الدولي اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.

يذكر أن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023 (يوم الرؤية).