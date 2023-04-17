احتفالا بشم النسيم.. استقبال المصطافين بالورود في رأس البر

استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة المصطافين والرواد لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع، حيث قامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق وبالتنسيق مع إدارة البوابات بالوحدة بإهدائهم باقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب، في إطار الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك، حيث قامت الوحدة المحلية بالمدينة بتزويد الشواطئ بكافة الخدمات والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و٤ نقاط للاسعاف موزعين بطول الشاطئ وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا بالإضافة إلى تجهيز منطقة للمعدات المبانى الإدارية، كما سيتم الدفع بفرق ومعدات الإنقاذ.

كما قامت الوحدة بإجراء اعمال رفع كفاءة البلدورات بعدد من الشوارع الرئيسية، هذا إلى جانب زيادة المساحات الخضراء والورود بالحدائق ووضع خطة بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية بالشوارع ووضع لافتات إرشادية بها..

فيما وقد أكدت " محافظ دمياط " على رفع درجة الاستعداد بالمدينة لاستقبال الزائرين وتوفير كافة الخدمات لهم ، مؤكدة أيضًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ تلك الخطة.

رفع مجلس مدينة رأس البر في دمياط استعدادات شم النسيم وعيد الفطر ،حيث استعدت شواطئ رأس البر لاستقبال المصطافين ورواد المدينة ، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ ؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة وضمن استعدادات المدينة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٣

