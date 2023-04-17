يونيون برلين يعلن مد عقد راني خضيرة

أعلن نادي يونيون برلين الألمانى، تمديد عقد لاعبه راني خضيرة، مع عدم تحديد المدة الجديدة التى يجلسها فى النادى.



ولم يذكر النادى الألمانى فى بيانه المدة التى تم الاتفاق عليها مع راني خضيرة، غير أن أوليفر رونيرت، العضو المنتدب للنادي.

وأكد في بيان "راني عنصر مهم في فريقنا، داخل وخارج الملعب.. نحن مقتنعون بأن التزامه النموذجي وموقفه المتميز، سيستمران في منحنا الكثير في المستقبل".

ولعب راني خضيرة صاحب الـ29 عاما، فى صفوف يونيون برلين، قادما من أوجسبورج قبل عامين.

ويعتبر رانى خضيرة الشقيق الأصغر للنجم الألماني المعتزل، سامي خضيرة، الذي توج بكأس العالم مع منتخب عام 2014 في البرازيل.



وغاب راني عن مباراتين فقط هذا الموسم مع يونيون برلين، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا حاليا، ويطمح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

