ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الصينية في السودان: إجلاء الصينيين سيعتمد على تطور الوضع المحلي

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت السفارة الصينية لدى السودان اليوم الإثنين إن إجلاء المواطنين الصينيين سيعتمد على تطور الوضع المحلي في السودان، وذلك بعد أن تسبب الصراع في مقتل أكثر من 1200 شخص حتى الآن.

 وأوضحت السفارة - في بيان لها وفقا لما أوردته  صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية على موقعها الإلكتروني - أنها تقوم بجمع المعلومات الأساسية عن المواطنين الصينيين في السودان، وقالت "سنقرر ما إذا كان سيتم إجلاء المواطنين الصينيين من السودان بعد إصدار حكم نهائي بشأن الوضع".
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أطلقت آلية مساعدة قنصلية طارئة لحماية سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات في السودان، وحذرت المواطنين الصينيين من السفر إلى السودان، كما ناشدت الموجودين بالفعل في السودان للإبلاغ عن معلوماتهم في أقرب وقت ممكن.
وأرسلت السفارة تحذيرات أمنية للمواطنين الصينيين في البلاد واتصلت بالشركات الصينية للتحقق من وضع المواطنين الصينيين، وذكرت إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية صباح اليوم أنه لم ترد تقارير عن مقتل أو إصابة أي مواطنين صينيين فى السودان.

السودان السفارة الصينية لدى السودان الصينيين الصين