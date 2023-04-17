القبض علي صاحب مخزن ونجله لحيازتهما سجائر مهربة جمركياً بمدينة نصر

القى رجال مباحث القاهرة القبض علي صاحب مخزن ونجله لحيازتهم كميات من السجائر المهربة جمركياً بمدينة نصر.



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن سجائر " كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر" ، ونجله -وعامل – مقيمين بذات دائرة القسم ) لقيامهم بتخزين كمية كبيرة من السجائر مُهربة جمركياً وبدون فواتير داخل المخزن المشار إليه بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعه ، وعُثر بداخل المخزن على ( 7840 علبة سجائر مختلفة الأنواع) ،

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.