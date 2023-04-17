الكنائس المسيحية في القدس تحتفل بعيد الفصح المجيد

احتفلت أمس كافة الكنائس المسيحية في الاراضي المقدسة القدس بعيد أحد الفصح المجيد "القيامة المجيدة” “وبجلوة البطريرك التقبيلة”، فترأس امس البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الارثوذكس المسيرة التقليدية المعروفة "بجلوة البطريرك أو التقبيلة" التي بدأت من مقر بطريركية الروم الارثوذكس عبر حارة النصارى في البلدة القديمة وصولا الى كنيسة القيامة بمشاركة كبار رجال البطريركية ورؤوساء الاساقفة والمطارنة ورجال الاكليريوس ورؤوساء الكنائس اليونانية والروسية والرومانية والعربية الارثوذكسية.

واقيمت الصلوات في كنيسة الكاثوليكين للروم الارثوذكس امام القبر المقدس في كنيسة القيامة تم خلالها قراءة الانجيل المقدس بمائة وعشرين لغة واستمرت اربع ساعات بمشاركة القنصل اليوناني العام ايفاجيلوس فليوراس وعشرات المئات من الحجاج والزوار والجالية اليونانية والرومانية والروسية ومختار طائفة الروم الارثوذكس جورج قمر.وابناء ووجهاء طائفة الروم الارثوذكس،كما شارك رئيس واعضاء نادي وكشافة الاتحاد الارثوذكسي العربي.

وفي نفس السياق ترأس البطريرك نورهان مانوغيان بطريرك الارمن الارثوذكس قداس احد الفصح في كاتدرائية كنيسة مار يعقوب عاونه نائبه كبير الاساقفة سيفان غريبيان وكبارالاساقفة ألأرمن الارثوذكس القادمين من مختلف دول العالم ورئيس الاستاتيسكو الارشمندريت غوريون ورئيس كنيسة القيامة الارشمندريت صموئيل، وأعضاء أخوية القديس يعقوب للارمن الارثوذكس ولفيف من المطارنة والكهنة ورجال الاكليريوس الارمن، وطلاب اللاهوت، والحجاج والزوار الارمن.

وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر امس اقيمت دورة احتفالية تقليدية في ساحة كنيسة كتدرائية القديس يعقوب للارمن الارثوذكس بالقرب من باب الخليل، ترأسها بطريرك الارمن الارثوذكس نورهان مانوغيان عاونه نائبه كبيرالاساقفة سيفان غريبيان، ورئيس الاستاتيسكو الارشمندريت غوريون ، والارشمندريت صموئيل،ولفيف من الطارنة والكهنة وشارك فيها أعضاء اخوية مار يعقوب للارمن الارثوذكس، ورجال الاكليريوس الارمن وسفير وقنصل أرمينيا وعشرات المئات من الحجاج والزوار الارمن ووجهاء وابناء الرعية الارمنية الارثوذكسية.

وفي سياق متصل ترأس المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي العام للكنيسة الانطاكية السريانة الارثوذكسية في القدس والاردن وسائر الاراضي المقدسة، قداس احد الفصح المجيد في كنيسة القديس نيقوديموس داخل كنيسة القيامة في القدس عاونه الربان شمعون جان والربان بولس خانو كاهن الطائفة ، وخادم الهيكل الشماس الياس غطاس السرياني والشماس خضر السرياني ولفيف من الشماسات والشمامسة وجوقة الكنيسة وبمشاركة المختار سامي برصوم ولجان المله ورؤساء وأعضاء المؤسسات السريانية الكشفية والنادي، والهيئة النسائية السريانية الارثوذكسية في القدس ووجهاء وابناء الطائفة، بحضور عشرات المئات من الحجاج والزوار السريان، وابناء طائفة السريان المغتربين وعلى انغام جوقة الكنيسة بفرح القيامة، قد جرت ثلاثة دورات احتفالية حول القبر المقدس وهم يرنمون "المسيح قام حقا قام" .

أما الكنيسة القبطية الارثوذكسية ترأس رئيس الاساقفة الدكتور الأنبا أنطونيوس مطران كنيسة الاقباط الارثوذكس في القدس والشرق الادنى قداس احد الفصح المجيد في كنيسة القيامة عاونه لفيف من الكهنة والارشمندريت حنانيا الاورشليمي والارشمندريت بيشوى زكي الاورشليمي والارشمندريت عزريا الاورشليمي والارشمندريت أنطونيوس الاورشليمي ولفيف من الاباء الاجلاء وقاموا بدورات احتفالية حول القبر المقدس مع تبخير الاماكن المقدسة، وحضرها ممثل عن السفارة المصرية ورئيس الاستاتيسكو سليم مينايوس وجوقة الكنيسة التي رنمت الترانيم القبطية بفرح القيامة المجيد وهم يرنمون "المسيح قام حقا قام " ومشاركة الراهبات وعائلات طائفة الاقباط الارثوذكس وعشرات المئات من الحجاج والزوار الاقباط الأرثوذكس القاديمين من جمهورية مصر العربية واستراليا وأوروبا وكندا وأمريكا .

كما احتفل الاحباش الارثوذكس قداس احد الفصح المجيد في كنيسة الملاك في دير السلطان بالقرب من كنيسة القيامة والواقعة على سطح كنيسة القديسة هيلانة وترأس القداس المطران أبا امباكوب، مطران الاحباش الارثوذكس ولفيف من مطارنة الاحباش والكهنة ورجال الاكليريوس ولفيف من الشمامسة بحضور سفير وقنصل أثيوبيا ووجهاء وابناء الطائفة والمئات من الحجاج والزوار الاثيوبيين الاحباش.

بينما في مدينة أريحا ترأس الارشمندريت فيلومينوس كاهن رعية الروم الارثوذكس في كنيسة النبي أليشع قداس احد الفصح المجيد عاونه عميد ووكلاء الكنيسة والدكتور حنا فراج وقد جرت ثلاثة دورات احتفالية داخل الكنيسة شارك فيها الجميع وحضرها المختار فؤاد جهشان ووجهاء ورجالات وأبناء وعائلات الروم الارثوذكس وحشد من الزوار و الحجاج المتواجدين في مدينة أريحا من اليونان وروسيا واكرانيا والاراضي الفلسطينية وغيرها.

وفي- غزة - ترأس صباح أمس النائب البطريركي للروم الارثوذكس رئيس أساقفة طبريا ألكسيوس ممثلا عن بطريرك القدس للروم الارثوذكس ثيوفيلوس الثالث وساعده الارشمندريت أمفيلوخيوس قداس احد الفصح في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الارثوذكس وعاونهم ووكلاء الكنيسة وجرت ثلاث دورات احتفالية داخل الكنيسة وهم يرنمون المسيح قام حقا قام، شارك فيها الجميع وحضرها مختار ورؤساء وأعضاء المؤسسات الارثوذكسية الكشفية وجمعية حاملات الطيب الخيرية الارثوذكسية والشبيية الرومية الارثوذكسية ومدرسة الاحد الارثوذكسية ووجهاء وأبناء وعائلات الروم الارثوذكس من أنحاء قطاع غزة.

كما ترأس متروبوليت الناصرة كرياكوس،واكسرخوس سائر الجليل، في كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في الساعة الخامسة مساء، قداس احد الفصح،والدورة التقليدية للتقبيلة الدينية،تم خلالها قراءات من الانجيل المقدس بعدت لغات، بمشاركة الكهنة الايكونومس بشارة ورور الايكونومس لعازر عواد، والايكونومس سمعان بجالي ورئيس مجلس الطائفة بسيم عصفور، ولفيف من الشمامسة ومشاركة المئات من ابناء ووجهاء والعائلات لطائفة الروم الارثوذكس من الناصرة وضواحيها، اللذين غصت بهم الكنيسة كما تولى كشافة الروم الارثوذكس برأسة القائد بشير ناصرالحفاظ على النظام داخل الكنيسة وخارجها مما أدى الى بهجة ورتياح كافة المحتفلين خاصة لما قام متروبوليت الناصرة كرياكوس بمنحهم بركة العيد المباركة القيامة المجيدة عليهم وقد رددو “المسيح قام حقا قام”.