دعوات أمريكية بريطانية إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلى المحادثات.. وبلينكن وكليفرلي: يجب العودة للسلام

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلى المحادثات لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح نحو حكومة يقودها مدنيون.



وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين

وقُتل ما لا يقل عن 97 شخصًا وأصيب المئات مع انتشار الاشتباكات في أنحاء السودان منذ يوم السبت، عندما اندلع القتال بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وفي حديثه في قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان، قال بلينكن: "هناك قلق عميق مشترك بشأن القتال، والعنف الذي يدور في السودان، والتهديد الذي يشكله على المدنيين، والذي يمثله للأمة السودانية ويحتمل أن يطرح حتى في المنطقة.

وقال بلينكن: "هناك أيضًا رأي راسخ بقوة عبر جميع شركائنا بشأن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات، والمحادثات كانت واعدة للغاية لوضع السودان على طريق انتقال كامل إلى حكومة بقيادة مدنية".



وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي

وقال وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، وهو يقف إلى جانب نظيره الأمريكي، إن العودة إلى المفاوضات كانت "النتيجة النهائية المنشودة" في السودان.

وأضاف: "ندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، والعودة إلى المحادثات التي بدت وكأنها تسير في اتجاه حكومة مدنية. هذه، بالطبع، هي النتيجة النهائية المرجوة، المستقبل القريب في نهاية المطاف يكمن في أيدي الذين يشاركون في هذه المعركة، ندعوهم إلى السلام أولًا، ووضع حد للقتال، والعودة إلى المفاوضات.

وأوضح أن "أولويته الأولى" هي حماية المواطنين البريطانيين في السودان، وقال إن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لهم.

وغيرت المملكة المتحدة سابقًا نصائح السفر الخاصة بها للتحذير من السفر إلى السودان. كان هذا أول اندلاع من هذا القبيل للقتال منذ أن توحد الجيش وقوات الدعم السريع للإطاحة بالحاكم الإسلامي المخضرم عمر البشير في عام 2019.

وقد اندلع العنف بسبب خلاف على دمج قوات الدعم السريع في الجيش كجزء من عملية انتقالية. نحو حكم مدني لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي أثارها انقلاب عسكري عام 2021.