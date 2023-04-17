ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على حكام مباراتي اليوم في الدوري المصري الممتاز

بيريرا
بيريرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز .

مباراة سموحة والأهلي 
طارق مجدى حكما للساحة ويعاونه كلا من شريف عبدالله مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثان وصبري إبراهيم حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد .

مباراة الزمالك والمقاولون 
محمود بسيوني حكما للساحة ويعاونه كلا من أسامة السيد مساعد أول وطارق مصطفي مساعد ثان وحسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد .

الدوري المصري مباريات اليوم الأهلى الزمالك