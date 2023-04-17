تعرف على حكام مباراتي اليوم في الدوري المصري الممتاز

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز .



مباراة سموحة والأهلي

طارق مجدى حكما للساحة ويعاونه كلا من شريف عبدالله مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثان وصبري إبراهيم حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد .



مباراة الزمالك والمقاولون

محمود بسيوني حكما للساحة ويعاونه كلا من أسامة السيد مساعد أول وطارق مصطفي مساعد ثان وحسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد .