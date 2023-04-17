مستشفى أبوحماد يستقبل عاملين مصابين في انفجار برميل جاز بورشة لحام بالشرقية

استقبل مستشفى أبو حماد المركزي بمحافظة الشرقية ،صباح اليوم الاثنين، عاملين مصابين بجروح قطعية في الجبهة والحاجب إثر وقوع حادث داخل ورشة لحام بقرية بني أيوب.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ابوحماد يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول عاملين مصابين بجروح قطعية في الجبهة والحاجب وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث انفجار برميل جاز في ورشة لحام في قرية بني أيوب بدائرة مركز أبو حماد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.