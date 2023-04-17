فركش تصوير مسلسل تحت الوصاية

انتهى صناع مسلسل تحت الوصاية من تصوير آخر مشاهد العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين .

تحت الوصاية يعرض يومياً من النصف الثانى من رمضان على قناة DMC الساعة 7:45 ومكون من 15 حلقة، بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، حمدى هيكل، عفاف رشاد وماجدة منير وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير

معظم مشاهد العمل تم تصويرها في أماكن حقيقية بدمياط والإسكندرية وغيرها حيث تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول حنان (منى زكي) التى تعيش يموت زوجها الصياد لتتخلى عن انوثتها وتواجه العديد من المشاكل من اسرة زوجها وكذلك عندما تصبح ريس على مركب كله رجال