"محظورة على هؤلاء".. 8 شروط لتناول الفسيخ والرنجة في رمضان

يتزامن الاحتفال بشم النسيم هذا العام مع صيام شهر رمضان المبارك، مما دفع البعض للتشكيك في إمكانية تناول الأسماك المالحة مثل الفسيخ والرنجة في رمضان خاصة أنه أثناء الصيام، يفقد الجسم نسبة كبيرة من السوائل من خلال العرق والبول، وبتناول الرنجة والفسيخ على الإفطار، فإنك تزيد من فرصك في الترطيب، خاصة إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء والمشروبات الصحية.

ويحذر عدد من الأطباء والمتخصصين من أكل الفسيخ والرنجة في رمضان، لأن الأملاح الموجودة فيهما ستسبب الشعور بالعطش والإرهاق في صيام اليوم التالي، ويرى بعض الأطباء أن الفسيخ من الأطعمة التي لا يجب تناولها إطلاقا، والسبب احتوائه على كريستريديا وهي بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب الموت مع خطر التسمم، ولكن عند الرغبة في تناول الفسيخ والرنجة فهناك عدة شروط يجب الالتزام بها.



شروط تناول الفسيخ والرنجة في رمضان



1. شراؤها في مكان موثوق به.

2. انتبه لشكل السمكة حيث يجب أن يكون متجانسا وقشرته لامعة ويجب ألا يكون هناك تمزقات في الأنسجة.

3. اختيار السمكة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، للتأكد من خلوها من البكتيريا السامة.

4. وضع الفسيخ والرنجة على الموقد أو في الميكروويف قبل تناول الطعام لقتل البكتيريا الضارة

5. تناول كمية قليلة من سمك الرنجة والسمك لا تزيد عن راحة يدك.

6. تناول طبق سلطة يحتوي على الخيار والجزر والبصل والليمون والفلفل والخضروات الورقية وكذلك الرنجة والخس للحصول على جرعة كافية من البوتاسيوم الذي يساعد على طرد الأملاح الزائدة من الجسم والحفاظ على السوائل التوازن في الداخل.

7. قم بعصر الليمون فوق الرنجة والفسيخ لتطهيرها من البكتيريا والقضاء على الغثيان والحاجة للتقيؤ بعد تناولها.

8. شرب كميات كبيرة من الماء وعصير الليمون بين الإفطار والسحور لإزالة الأملاح الزائدة من الجسم وتنقيته من السموم.



وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، في تصريحات سابقة، مرضى القلب من تناول الرنجة والفسخ، لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح التي تسبب ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل في الجسم. تورم. من الأطراف، وكلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى الذبحة الصدرية والسكتة الدماغية والسكتة الدماغية.

وأكد شعبان أن تناول الفسيخ في وجود مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الدورة الدموية، ويمكن أن يتفاقم الأمر إلى درجة الارتشاح الرئوي الحاد، وهو مرض يسبب ألما صدريا يزداد عند التنفس، إلى جانب السعال، وعلي حد قوله فإن هناك دلائل على المرء أن ينتبه لها عند تناول الفسيخ، لأنها يمكن أن تدل على التسمم، ويجب على المرء أن يذهب إلى أقرب مستشفى فور ظهوره، ومنها: إنهاك- خدر أو تنميل في الأطراف- صعوبة البلع- جفاف الحلق- استرخاء الجفون "