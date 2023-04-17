المنشد آدم أحمد: تعاملت من الشيخ محمود التهامي وتعلمت منه الطبقات الصوتية المختلفة.. فيديو

قال المنشد آدم أحمد، إنه تخرج من مدرسة الإنشاد الديني بالدفعة الثالثة عشرة، حيث تعلم المقامات، ودرس الابتهالات والأناشيد، موجهًا الشكر للشيخ محمود التهامي بعدما تعلم منه كيفية التعامل مع الطبقات الصوتية المختلفة.

وأضاف "آدم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن والده جعله يحب الإنشاد بعدما اكتشف موهبته أثناء قراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه بدأ الإنشاد الديني منذ نعومة أظفاره.

وتابع: "تعلمت من مدرسة الإنشاد الديني علم المقامات، وبدأت أحفظ الأناشيد التي بها مؤثرات، وأجيد التعامل مع الأناشيد التي بها طبقات عالية".

وأوضح، أن قدوته في مجال الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي، لأنه يشرح بسهولة، حيث تعلم منه السلم الموسيقى، متابعا أنه يطمح إلى أن يصبح منشدا دينيا مشهورا، ويعتبر أن الإنشاد الديني مستقبله، وبخاصة أنه يمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.