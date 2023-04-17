شريف وتاو يقودان هجوم الأهلي المتوقع أمام سموحة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة سموحة المقرر لها في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة من 20 مباراة حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 لقاءات.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، بيرسي تاو.