أوكرانيا: الجيش الروسي هاجم 16 بلدة في إقليم زابوروجيا أخر 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو اليوم الاثنين أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة تابعة للإقليم في أخر 24 ساعة ما نتج عن تضرر 52 منشأة ومبنى سكني.

وذكر مالاشكو - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الروس أطلقوا النار 56 مرة على 16 بلدة سلمية في الإقليم خلال يوم أمس منهم 46 ضربة مدفعية و4 غارات جوية و4 هجمات بطائرات بدون طيار وهجومان بالمدفعية الثقلية. وجاءت تقارير حول أضرار لحقت بمرافق البنية التحتية الاجتماعية والشقق والمنازل الخاصة كما تم تدمير عدد من السيارات والممتلكات الأخرى".

وأضاف المسئول الأوكراني أن رجلا يبلغ من العمر 61 عاما أصيب في قرية بريوبرازينكا نتيجة القصف الروسي وتم نقله إلى المستشفى.