الأرصاد: ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء خلال فترة الليل لازالت باردة ومائلة للبرودة وانخفاض في درجات الحرارة، رغم أنها بدأت تتحسن بشكل كبير ليلًا، مشيرة إلى أن طقس هذه الأيام يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تستمر حتى اليوم ، بسبب التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا القادمة من الصحراء الغربية وهي مرتفعة في درجات حرارتها ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تصل إلى 33 درجة مئوية، وعلى المناطق الجنوبية تصل لـ 36 درجة مئوية و 37 درجة مئوية .

وتابعت أن الأجواء خلال فترة النهار هي أجواء حارة على أغلب محافظات الجمهورية لكن مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويكون هناك فارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل بشكل يتجاوز الـ10 إلى 12 درجة مئوية والأجواء تكون مائلة للبرودة في أغلب المحافظات.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد أتربة عالقة في سماء أغلب محافظات الجمهورية نهارا ، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح أقصى غرب البلاد ، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون غدا الثلاثاء وتسجل العظمى 35 درجة مئوية ، وتعاود الانخفاض من يوم الأربعاء.