في شم النسيم.. طرق طبيعية وآمنة لتلوين البيض

الإثنين 17/أبريل/2023 - 10:54 ص

شم النسيم أحد الأعياد الاجتماعية المتأصلة لدى الشعب المصري، والتي يعود الاحتفال به إلى مصر القديمة ويعتبر تلوين البيض من أهم مظاهر الاحتفال في هذا اليوم وترجع تسميته بهذا الاسم إلى الكلمة ‏الهيروغليفية "شمو" ، وهي تعنى عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء ‏يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة.

وتحرص الكثير من الأمهات على مشاركة أطفالها في تلوين البيض كمصدر من مصادر الفرحة والاحتفال، إلا أن الكثير من الامهات لا يفضلن استخدام الألوان الصناعية في تلوينه؛ خوفا على صحة أطفالهم.

يمكن استخدام العديد من الحيل لتلوين البيض في شم النسيم، مع الحفاظ على صحة الأطفال، من خلال استخدام الخضروات والفواكه التي لها تأثير الصبغات، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

للحصول على اللون الأحمر يستخدم الرمان وأوراق الكرنب الأحمر والتوت

اللون الأصفر من قشر الليمون أو الكركم.

البرتقالي من قشر البصل الأصفر.

البني من القهوة أو الشاي

أوراق السبانخ للحصول على اللون الأخضر.

اللون الأرجواني مع أزهار البنفسج أو عصير العنب

اللون الوردي من البنجر أو عصير التوت البري.