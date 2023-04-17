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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر

فضيلة الإمام الدكتور
فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر واحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه الذكرى المباركة .

وقال "آمنة " في نص البرقية : داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار .. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

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