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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ليلة القدر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية :" يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة احتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه الذكرى المباركة سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف اللواء هشام آمنة : “وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والأمان شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة ".

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