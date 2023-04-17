الأنبا مار موريس عمسيح يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية مار جرجس بالحسكة

احتفل الأنبا مار موريس عمسيح مطران ابرشية الجزيرة والفرات للسريان ، بالقداس الإلهي وقام خلاله بالمناولة الاحتفالية لعدد من أطفال الرعية، وذلك في كاتدرائية مار جرجس بالحسكة.

عاونه في صلاة القداس الإلهي ، الأب انطونيوس الحنو كاهن الرعية وسكرتير المطرانية، والأب كبرئيل خاجو كاهن الرعية ومدير هيئة مار افرام البطريركية للتنمية في الجزيرة والفرات.

وقبل المناولة القى كلمة توجيهية للمتناولين واهليهم حثهم فيها على استمرار الالتزام بالكنيسة ومؤسساتها لان هؤلاء الاطفال هم مستقبل الكنيسة، وتوجه لهم بالتهنئة على هذه النعمة التي نالوها في هذا اليوم.