حزب الوفد يختتم دورته الرياضية بالفيوم

اختتمت مساء الاحد الدورة الرياضية التى نظمها حزب الوفد فى مركز سنورس بالفيوم برئاسة عبد الله حمد رئيس اللجنة فى المركز فى لعبة كرة القدم وشارك فيها 16 فريق بمباراة بين فريقى الاصدقاء والصقر وسط حشد جماهيري غير مسبوق وبقيادة تحكيمية للحكم عبد الرحمن عبد الناصر.

اظهرت أحداث المباراة منافسة شديدة بين الفريقين وندية واضحة تقدم فريق الصقر بهدف في الشوط الاول بهدف احرزه محمد حسين وتعادل فريق الأصدقاء في الشوط الثاني بهدف محمد الابيض وانتهت المباراة بالتعادل الايجابى 1/1 وتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية وفاز فريق الأصدقاء 4/3.

شهد المباراة عدد من الشخصيات السياسية والتنفيذية على رأسهم الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا وإبراهيم عبد الباقي صالح السكرتير العام للجنة وعضو الهيئة العليا والدكتور احمد برعى نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم والمتحدث الرسمى للوفد بالفيوم ورامى البريدينى سكرتير عام لجنة الوفد فى مركز يوسف الصديق، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس والنواب رفعت سعيد ضاوي عضو مجلس النواب والكابتن وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ والنائب السابق منجود الهواري، وسيد الشورة مدير لجنة الحكام بالفيوم .

كما حضر أيضا محمد البجيجي لقيادي بحزب التجمع والمهندس أشرف حسوبة رئيس حزب حماة وطن بسنورس وايمن الصفتى عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطي والرائد محمد الهوارى نائب مامور مركز سنورس والدكتور هادي حسان مدير عام اذاعة شمال الصعيد السابق بالفيوم، والكابتن مصطفي محارب لاعب الزمالك السابق والكابتن حمادة بقرة نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنورس السابق، وعدد كبير من قيادات وأعضاء حزب الوفد بمركز سنورس .

وعدد كبير من الشخصيات السياسية والشعبية بمركز سنورس، وتكونت اللجنة المنظمة للدورة من الكابتن محمد نصر والكابتن سيد عشرى ومحمد كيمو وخالد خميس وعيد محمد عوض وعمر كامينى.

عقب انتهاء المباراة أعلنت اللجنة المنظمة الجوائز الفردية محمد عادل جائزة احسن حارس مرمى وأحمد جمعة هدافا للبطولة وكيمو افضل اخلاق رياضية ومحمد حسين افضل لاعب الجوائز الفردية وتم تسليم كأس لكل فائز إضافة إلى جائزة مالية قيمتها 500 جنيه، وتم تسليم جائزة المركز الثاني لفريق الصقر وقدرها 3 الاف جنيه، وجائزة المركز الأول وقدرها 5 الاف جنيه جنيه، ثم تسلم كابتن فريق الأصدقاء كأس البطولة من الدكتور صابر عطا وعبد الله حمد وكابتن فريق البراعم كأس البراعم، حيث سبق المباراة النهائية مباراة بين فريقين من براعم الاكاديميات فى سنورس .

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