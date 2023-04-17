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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الجوية تنفذ 5 طلعات جوية ضد تجمعات روسية ونظام صاروخي مضاد للطائرات

القوات الجوية الاوكرانية
القوات الجوية الاوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين أن القوات الجوية الأوكرانية نفذت 5 طلعات جوية استهدفت مجموعات من الجنود الروس ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "أن القوات الجوية تمكنت أيضا من إسقاط أربع طائرات روسية بدون طيار؛ طائرتين من طراز أورلان-10 وطائرة استطلاع إيلدر وطائرة بدون طيار من طراز Lancet Kamikaze، فيما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية نقطة تحكم ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات ومجموعة بشرية ومستودع وقود ومستودعين للذخيرة".

وأضاف البيان "مع ذلك، شن الروس خلال نفس الفترة 25 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة دفاع جوي من طراز S-300 على مدينتي زابوروجيا وكوميشوفاخا السلميتين في إقليم زابوروجيا وسنيهوريفكا في ميكولايف؛ فضلا عن 42 غارة جوية".

وتابع البيان "أن القوات الروسية شنت 46 غارة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع قواتنا وبنيتنا التحتية. قتل وجرح مدنيون ودمرت المباني السكنية والمباني السكنية الخاصة والمنشآت التعليمية المدنية والمستشفيات والكنائس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وألحقت بها العديد من الأضرار. ولا يزال احتمالية استمرار الضربات الصاروخية والجوية في جميع أنحاء أوكرانيا مرتفعا".

أزمة الحرب ‏الروسية الاوكرانية