السبت.. العرض المسرحي "بيت روز" يعود بموسم جديد على مسرح الطليعة

أعلن مسرح الطليعة بحي العتبة التابع للبيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي "بيت روز" في موسم جديد بقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة، يوم السبت المقبل.

تُعد مسرحية "بيت روز" من العروض المسرحية المتميزة التي أنتجتها حديثا فرقة مسرح الطليعة، بقيادة المخرج عادل حسان، ولاقت حضورا قويا من جمهور المسرح منذ افتتاحها الشهر الماضي، ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح مطلع يناير الماضي، تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد".

وتستعرض المسرحية بشكل بسيط حكايات مختلفة لأربع فتيات حول حياتهن الشخصية والمجتمعية، وإلقاء الضوء على النواحي الإنسانية والنفسية للمرأة ومأساة بعضهن في حياتهن ومعاناتهن في المجتمع، بجانب عدد من القضايا المجتمعية المهمة والمنتشرة بكثرة.

العرض من تأليف وإخراج محمود جمال الحديني، بطولة سالي سعد، ونادية حسن، وسماح سليم، وهاجر حاتم، ومريم عيد، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.