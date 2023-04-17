أهم الأخبار المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023

تستعرض "البوابة نيوز" أهم وأبرز الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، والتى جاءت كالتالى:

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي، في السابعة والنصف مساءً، حفلًا لفرقة "طبلة الست"، حيث ستقدم الفرقة باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية على دقات الإيقاع.

القاهرة.. تستعد فرقة "الجازولية" للإنشاد لإحياء حفل، مساءً، تقدم فيه باقة من الابتهالات الدينية الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور.

الإسكندرية.. يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يعقد الاتحاد المصري للجمباز مؤتمرًا صحفيًا، في التاسعة مساءً، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات" (القاهرة 2023)، خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.

القاهرة.. تحل لحظة الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، والاعتدال الخريفي في نصفها الجنوبي، ويتساوى طول الليل والنهار في جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية.

بغداد.. يقوم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بزيارة إلى بغداد،هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

تونس.. يقوم وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد بزيارة عمل إلى تونس، تستمر لمدة يومين، بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمّار.

بكين.. يبدأ المغرب حملة ترويجية لتنشيط الاستثمارات الصينية، حيث يقوم الوزير المكلف بالاستثمار محسن الجزولي بحملة ترويجية بالصين في كل من شنغهاي وبكين، والتي تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

واشنطن.. تشارك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في استضافة المؤتمر السنوي الثامن عشر لحلف الناتو بشأن الحد من انتشار الأسلحة ونزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل، ويستمر حتى 20 أبريل في واشنطن العاصمة.

سول.. يعقد كبار الدبلوماسيين ومسئولي الدفاع من كوريا الجنوبية واليابان محادثات مشتركة، في العاصمة سول، لأول مرة منذ خمس سنوات.

باريس.. يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة متلفزة للشعب الفرنسي، مسجلة مسبقًا وتذاع مساءً، وذلك بعد أن أصدر رسميًا مرسوم إصلاح نظام التقاعد، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

برازيليا.. يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عدة دول في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا، لمدة ثلاثة أيام.

كييف.. تبدأ شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرانرجو" تصدير الكهرباء إلى سلوفاكيا، بإجمالي 200 ميجاواط في الساعة.