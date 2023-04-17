محادثاث يابانية أمريكية لتأكيد التعاون في التعامل مع صواريخ كوريا الشمالية

أفاد مسئول في الحكومة اليابانية اليوم الإثنين أن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين سوف يجددان التأكيد على التعاون الثنائي في التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة خلال محادثاتهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع حيث يعقد حاليا في بلدة كارويزاوا بوسط اليابان.

نقلت ذلك عن المسئول الياباني وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، وقال المسئول "إن الوزيرين سيتطرقان أيضا إلى الوضع الإقليمي، فضلا عن قدرات الردع للتحالف الياباني الأمريكي".

وقال المسؤول "نود أن يؤكد الوزراء التوافق بين اليابان والولايات المتحدة في مثل هذه القضايا.. خاصة مع استمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ".

وأطلقت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، وقالت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد "إنه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب ويدفع بواسطة نظام صاروخي من ثلاث مراحل".

وأدانت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية برامج بيونج يانج لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية، واتفقوا على تكثيف الجهود لتحقيق تبادل المعلومات بشكل فوري حول صواريخ كوريا الشمالية.