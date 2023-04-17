البحرية الأمريكية: المدمرة "ميليوس" أبحرت عبر مضيق تايوان بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية

أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة "يو اس اس ميليوس" التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

وذكر الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، في بيان أوردته قناة " الحرة" الأمريكية،إن السفينة الحربية أجرت "عبورا روتينيا لمضيق تايوان، أمس الأحد، في المياه طبقا للقانون الدولي الذي على حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار.

وأضاف الأسطول السابع، في بيانه، أنه نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير، اليوم الإثنين، صورا لطاقم وهم يتوجهون بنظرهم إلى مضيق تايوان الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأوضح بيان البحرية أن السفينة عبرت من خلال ممر في المضيق يقع خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية، مؤكدا أن الإبحار عبر المضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد تعهدت بإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها في يوم من الأيام، حيث أجرت بكين في 8 أبريل الجاري مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام حول تايوان، شملت محاكاة لضربات مستهدفة وفرض حصار على الجزيرة.